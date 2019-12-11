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11 декабря 201906:16

Тренер "Атлетико" Симеоне: "Локомотив" всегда закрывается в игре

EPA

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне накануне встречи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с московским "Локомотивом" признался, что его команду ждет сложный соперник. По мнению аргентинца, "железнодорожники" вполне конкурентоспособны, несмотря на неудачную игру в турнире.

"Перед нами очень сложный соперник, который всегда закрывается в игре. "Локомотив" конкурентоспособен. Игра с таким соперником – это не каникулы", – приводит слова Симеоне РИА Новости.

Встреча между "Атлетико" и "Локомотивом" состоится в Мадриде 11 декабря. Матч начнется в 23:00 по московскому времени. Ранее "железнодорожники" потеряли шансы продолжить борьбу в еврокубках.

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