Грета Тунберг стала "Человеком года" по версии Time

Шведская экоактивистка Грета Тунберг получила звание "Человек года" по версии американского журнала TIME. Об этом сообщило издание на своей странице в Twitter, а также на официальном сайте.

.@GretaThunberg is TIME's 2019 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/YZ7U6Up76v pic.twitter.com/SWALBfeGl6