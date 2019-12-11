Грета Тунберг стала "Человеком года" по версии Time

Шведская экоактивистка Грета Тунберг получила звание "Человек года" по версии американского журнала TIME. Об этом сообщило издание на своей странице в Twitter, а также на официальном сайте.

Традиция объявлять "Человека года" является ежегодной. Это происходит в декабре. Фотография человека, получившего такое звание, размещается на обложке журнала TIME. Каких-то определенных критериев для присвоения награды нет. Обычно ее присуждают тому, кто в течение года оказывал наибольшее влияние на общество, при этом оно может быть как положительным, так и негативным.

16-летняя Грета Тунберг прославилась благодаря своей активной роли в защите окружающей среды. Она путешествует по миру, принимая участие в конференциях и массовых акциях протеста. При этом Тунберг отдает предпочтение транспорту, который оказывает наименьшее негативное влияние на окружающую среду. Например, одним из них был катамаран, на котором подросток прибыла в Лиссабон вместе с отцом. Но накануне она все же воспользовалась поездом, чтобы добраться до Мадрида.



Кроме Греты Тунберг на звание "Человека года" претендовали президент США Дональд Трамп, его личный адвокат Рудольф Джулиани, председатель КНР Си Цзиньпин, глава Facebook Марк Цукерберг и другие люди.

Впервые это звание в 1927 году получил американский летчик Чарльз Линдберг, который в одиночку перелетел через Атлантику.