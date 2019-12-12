Подпиленный "символ мотивации": статуя Ибрагимовича едва не лишилась ног

Статуя шведского нападающего Златана Ибрагимовича, которая установлена в городе Мальме, подверглась повторному акту вандализма. Неизвестные хулиганы утром четверга предприняли попытку отпилить монументу ноги.

Теперь прижизненный памятник Ибрагимовичу из-за подпиленных ног рискует в скором времени обломиться и упасть. Впрочем, на акт вандализма обратила внимание местная полиция, которая во избежание падения статуи огородила его забором.

Напомним, что памятник был открыт в Мальме в начале октября. Сам Златан назвал его "символом мотивации".

После того, как Ибрагимович объявил о том, что он стал совладельцем клуба "Хаммарбю" – заклятого врага местного "Мальме", на статую было совершено первое "покушение": была надета крышка унитаза, голову окутали пакетом, а позже и вовсе пытались поджечь.