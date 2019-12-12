Верховный суд Великобритании завершил слушания по долгу Украины перед РФ

Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Российской Федерацией на 3 миллиарда долларов. Суд удалился для принятия решения. Судьи не называют сроков вынесения решения.

В ходе процесса прения сторон продолжались четыре дня. Стороны, участвовавшие в слушаниях, представляли свои аргументы и доказательства.

В высшей судебной инстанции позицию России представляла юридическая фирма The Law Debenture Trust Corporation. Интересы Украины представляла юридическая компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, сообщает РИА Новости.

В декабре 2013 года президенты РФ и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович договорились о том, что Москва предоставит Киеву кредит на 15 миллиардов долларов через размещение украинских ценных бумаг. За счет Фонда национального благосостояния Россия успела выделить из этой суммы 3 миллиарда долларов.

Украина выплачивала долг до конца 2015 года, но в декабре того же года новое правительство страны, возглавляемое Арсением Яценюком, наложило мораторий на выплаты. Министр финансов Украины Александр Данилюк назвал долг России "политическим кредитом" и заявил об отказе его возвращать.

В 2016 году Россия обратилась в Высокий суд Лондона. В марте он обязан Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в размере 3 миллиарда долларов, 75 миллионов долларов неосуществленного купонного платежа, а также штрафные проценты.

14 сентября Украина выиграла в суде Лондона апелляцию. Предыдущее постановление отменили, было принято решение о новом слушании по спору.