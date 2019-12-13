Зеленский заявил о необходимости изменения текста Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что необходимо изменить текст Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, в том числе – в отношении контроля над границей. Об этом Зеленский сказал в эфире телеканала "1+1".

Ранее Алексей Резников, официальный представитель Киева в политической подгруппе, заявил, что до следующего саммита в "нормандском формате" Украина подготовит изменения к Минским соглашениям. Представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов отметил, что это провокация, которая может усложнить ситуацию. На саммите в Париже Владимир Путин подчеркнул, что соглашения переписывать нельзя: там увязаны все пункты, можно потерять все.

В эфире телеканала "1+1" президент Украины отметил, что со времени подписания Минских соглашений прошло уже четыре года. Зеленский выразил уверенность, что некоторые вещи можно изменить и они будут изменены. "Передача украинской государственной границы под контроль Украины после выборов – точно не наша позиция", — цитирует Зеленского РИА Новости.