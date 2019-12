Появилось видео испытания американской баллистической ракеты средней дальности

Появилось видео испытаний американской баллистической ракеты средней дальности наземного базирования. Такая ракета ранее была запрещена договором РСМД. Запись испытания, которое прошло в неядерном оснащении, разместил в своем Twitter глава минобороны США Марк Эспер.

Today, @usairforce @30thSpaceWing & @DoDCTO Strategic Capabilities Office successfully tested a prototype conventional, ground-launched ballistic missile. Congrats to the joint gov’t-industry team for going from concept to launch in less than 9 months! pic.twitter.com/PiZw8xXDoY