Появилось видео испытания американской баллистической ракеты средней дальности

Появилось видео испытаний американской баллистической ракеты средней дальности наземного базирования. Такая ракета ранее была запрещена договором РСМД. Запись испытания, которое прошло в неядерном оснащении, разместил в своем Twitter глава минобороны США Марк Эспер.

Today, @usairforce @30thSpaceWing & @DoDCTO Strategic Capabilities Office successfully tested a prototype conventional, ground-launched ballistic missile. Congrats to the joint gov’t-industry team for going from concept to launch in less than 9 months! pic.twitter.com/PiZw8xXDoY — Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) December 12, 2019

Ракета испытывалась на авиабазе "Вандерберг" в Калифорнии, передает РИА Новости.

Реакцией на испытания стал призыв генсека ООН Антониу Гутерреша срочно заключить новый договор о контроле над вооружениями. Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что после прекращения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности все государства должны срочно начать искать новый общий способ контроля над вооружениями. Необходимо избежать дестабилизации, отметил Гутерреш.