В бундестаге усомнились в позиции официального Берлина в деле о взаимной высылке дипломатов ФРГ и России из-за убитого гражданина Грузии.

Левые силы в немецком парламенте уверены, что убийство в Берлине имеет все признаки провокации, и призывают правительство занять не враждебную, а конструктивную позицию в отношении Москвы.

Дипломатический конфликт начался с убийства гражданина Грузии в Берлине 23 августа текущего года. Прокуратура заявила о задержании подозреваемого — 49-летнего россиянина. Берлин обвинил нашу страну в недостаточном с точки зрения ФРГ сотрудничестве по расследованию.

Российский МИД отрицает все подобные обвинения причастности нашего государства к этому преступлению, напоминает телеканал "Россия 24".