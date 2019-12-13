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13 декабря 201911:02

Конькобежка Голикова взяла серебро на этапе Кубка мира в Нагано

EPA

На этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в японском Нагано, россиянка Ангелина Голикова показала второй результат дня на дистанции 500 метров. Ее время составило 37,497 секунды.

Победу в забеге одержала представительница Японии Нао Кодайра. Она преодолела дистанцию за 37,496 секунды. В тройке лучших также оказалась Ванесса Херцог из Австрии (+0,15 секунды).

Российские конькобежки Дарья Качанова, Ольга Фаткулина и Ирина Кузнецова заняли соответственно четвертое, пятое и 16-е места.

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