Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Лучше Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме", — дал он совет Зеленскому.

Что касается Донбасса, продолжил пресс-секретарь президента России, то мы уже не раз говорили: здесь надо не Путину жать руку и Кремль о чем-либо спрашивать, а выполнять минские договоренности.

"Тогда, — цитирует Пескова РИА Новости, — можно будет всем друг другу пожать руки и поздравить с тем, что украинцы решили свой внутриукраинский конфликт".

Для любых новаций, продолжил Дмитрий Песков, нужна обоюдная воля сторон конфликта, без этого разговор малоперспективен.

Пока Киев предпочитает выступать с инициативами, не узнавая на них мнения, не выясняя позиции и точки зрения представителей Луганска и Донецка.

Так Дмитрий Песков ответил на вопрос, на каких условиях Кремль согласится провести дополнительные переговоры изменения минских соглашений до реалий сегодняшнего дня. С такой идеей уже выступил Киев.

Песков предложил всем мысленно вернуться в Париж. Здесь прошел саммит глав России, Германии, Франции и Украины. На нем был согласован итоговый документ, который уже можно считать успехом. Этот документ зафиксировал приверженность всех сторон переговоров выполнению минских договоренностей.

Если Киев уже успел пересмотреть свои подходы, это станет предметом длительного изучения остальными участниками "нормандской четверки" – Москвой, Парижем и Берлином, заявил Дмитрий Песков.

Следующая встреча в "нормандском формате" по урегулированию ситуации в Донбассе должна пройти через четыре месяца.