Кремль прокомментировал отставку Левченко

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что для президента Владимира Путина не имеет значения партийная принадлежность губернаторов. Руководителей регионов он оценивает по эффективности их работы.

"Путин всегда судит о результативности работы, судит об эффективности, судит об экономических параметрах региона и о действиях в нестандартных, в том числе и чрезвычайных ситуациях", — сказал Песков.



На вопрос, недовольны ли в Кремле итогами работы Сергея Левченко, Песков напомнил, что иркутский губернатор подал в отставку по собственному желанию, и эта отставка была принята Путиным, передает РИА Новости.

Накануне в отставку ушел иркутский губернатор Сергей Левченко. О скорой отставке Левченко говорили последние несколько месяцев. Причина — иркутские власти не смогли справиться с последствиями летнего паводка. До этого был скандал с расстрелянным медведем, незаконная вырубка лесов, срыв отопительного сезона.

В пятницу врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев был представлен региональному правительству и депутатам. Своей главной целью он назвал повышение уровня качества жизни жителей области.