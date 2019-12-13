Минздрав сообщил о смерти ребенка, ждавшего операции у доктора Кабаака

В московской Детской клинической больнице св. Владимира умер один из сахалинских близнецов, ждавший пересадки почки у уволенного трансплантолога Михаила Каабака, передает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав России.

"Минздрав России с сожалением сообщает о смерти мальчика Р. из Южно-Сахалинска. Приносим искренние соболезнования родным и близким ребенка", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что ребенок находился на гемодиализе, его готовили к операции по родственной трансплантации почки. Мальчик умер из-за осложнений, не связанных с основным заболеванием.

Брата-близнеца погибшего ребенка, имеющего схожее заболевание, эвакуировали из Южно-Сахалинска в Москву 3 декабря. В настоящее время его готовят к плановой операции по пересадке почки.

По словам директора департамента медпомощи детям Минздрава РФ Елены Байбариной, ребенка планировали оперировать в конце декабря, так как в конце ноября ему была сделана прививка, необходимая для подготовки к операции.

Как сообщалось ранее, трансплантолог Каабак ранее был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, не используемой больше никем в России.

В Минздраве сообщили, что медик уже восстановлен на работе в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии.