С минуса на плюс: разобраться с демографической ямой поможет нацпроект

Естественная убыль населения в России в 2019 году станет самой высокой за последние 11 лет. Эти данные Росстата прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Ситуация, безусловно, очень неприятная, — согласился Песков. — Это то наследие прошедших десятилетий, истории нашей страны, которое мы несем сейчас на своих плечах".

На минимализацию последствий попадания в демографическую яму, подчеркнул Дмитрий Песков, направлены усилия российских властей. В частности, в рамках напроцекта по демографии подготовлен целый набор мер, призванных минимализировать убыль населения, способствовать переводу ситуации с "минуса" на "плюс" в изменении численности населения, сообщает РИА Новости.