Елизавета II разрешила Джонсону сформировать кабмин

Борис Джонсон сформирует новый состав британского кабинета правительства. Разрешение на это ему предоставила королева Великобритании Елизавета II. Джонсон посетил 13 декабря Букингемский дворец в качестве лидера победившей на досрочных парламентских выборах Консервативной партии.

Прием у королевы Великобритании продлился около получаса, отмечает "Интерфакс". Это дольше, чем обычно в таких случаях принято. Из Букингемского дворца премьер вернулся на Даунинг-стрит, 10.

По предварительным итогам выборов 12 декабря, консерваторы гарантировали себе большинство мест в Палате общин – нижней палате британского парламента.

В Кремле информацию о победе консервативной партии на выборах в Великобритании приняли к сведению.

"Каждый раз хочется надеяться, что политические силы в любой стране, которые побеждают на выборах, будут придерживаться идеологии и ориентироваться на выстраивание добрых отношений с нашей страной, — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. — Не знаю, насколько такие ожидания уместны в этом случае".

В Москве не уверены, что Лондон настроен строить добрые отношения после победы консерваторов на выборах.

Правящая в Великобритании Консервативная партия гарантировала себе 337 из 650 мест в парламенте. Это позволит тори формировать повестку дня без оглядки на другие партии.

Борис Джонсон ранее заявил, что избиратели одобрили его курс на выход из Евросоюза. Он рассчитывает, что парламент до 25 декабря одобрит его сделку с Брюсселем по Brexit. Следующее заседание британского парламента состоится уже 17 декабря.