Меркель считает, что для снятия антироссийских санкций сделано недостаточно

Евросоюз на саммите в Брюсселе продлил еще на полгода экономический санкции против России. В урегулировании украинского конфликта есть подвижки, отметила канцлер Германии Ангела Меркель. Но этого пока недостаточно для снятия санкций, пояснила она.

Решение о продлении санкций на 6 месяцев принято единогласно, отмечает РИА Новости. Отношения Запада к России ухудшились после событий на Украине. Западные страны, активно вмешивающиеся в события на Майдане и в политику Киева, обвинили Москву во вмешательстве на Украине Россию. Это произошло после проведения референдума в Крыму и начале Киевом так называемой "антитеррористической операции" (АТО) в Донбассе. Жертвами конфликта в Донбассе стали более 13 тысяч человек. Евросоюз и США ввели против Москвы санкции. Через полгода Москва ответила своим обидчикам введением продовольственного эмбарго, отказавшись закупать продукты питания в ряде стран. Кроме того, Россия взяла курс на импортозамещение.

Кремль подчеркнул, что разговаривать с Россией на языке санкций контрпродуктивно. Но Москва готова отменить продуктовое эмбарго вслед за отменой санкций, от которых европейский бизнес потерял не менее 100 миллиардов евро.

В последнее время в Европе мнения о необходимости отмены санкций против России звучат все чаще. При этом Москва поясняет, что при выполнении Минских соглашений, касающихся урегулировании ситуации в Донбассе, является таким же гарантом, как Германия и Франция.

Продление европейских санкций каждые полгода – это не сюрприз, отметил замглавы российского МИДа Александр Грушко. Но, по его мнению, продление экономических санкций против России наносит ущерб собственной экономике Евросоюза.