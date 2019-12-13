Сорокин займет ворота сборной России в матче Евротура с чехами

Голкипер московского ЦСКА Илья Сорокин начнет игру с чешскими хоккеистами во втором матче сборной России на домашнем этапе Евротура, который проходит в Москве с 12 по 15 декабря. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Алексей Кудашов.

"С командой Чехии начнет Сорокин. Мы досконально разберем сборную Чехии. Это очень хорошая и сбалансированная команда, умеет терпеть", – приводит слова Кудашова ТАСС.

Напомним, что в предыдущей игре против шведов ворота россиян защищал голкипер СКА Александр Самонов. После третьей пропущенной шайбы он был заменен на Илью Сорокина. Дружина Алексея Кудашова уступила сопернику со счетом 3:4.

Встреча нашей команды с чешской сборной состоится 14 декабря. Матч начнется в 15:00 по московскому времени.