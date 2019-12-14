Президент Украины внес в Раду проект изменений в конституцию

Депутаты Верховной рады Украины рассмотрят проект поправок в конституцию страны в части децентрализации на всей территории. Проект изменений внес президент страны Владимир Зеленский.

Текст законопроекта пока не обнародован, сообщает ТАСС.

В Донецкой народной республике уже заявили, что не признают одностороннюю децентрализацию. "В конституции Украины должен быть закреплен особый статус Донбасса, и Киев обязан согласовать все поправки относительно особого статуса с Донецком и Луганском", — заявил глава республики Денис Пушилин. Он предложил обсудить эти поправки на ближайшей встрече Контактной группы 18 декабря.

В 2015 году Конституционный суд Украины признал соответствующим конституции законопроект по децентрализации власти. Согласно законопроекту, органы местного самоуправления получают больше полномочий. Однако у президента появляется право в любой момент приостановить их работу. При этом предыдущий президент Украины Петр Порошенко подчеркивал, что никакого особого статуса у Донбасса не будет.

Украина пытается всеми силами уйти от закрепления в своем законодательстве особого статуса Донбасса. Как заявила в прямом эфире программы "60 минут" глава МИД ДНР Наталья Никонорова, Киев придумывает разные способы, чтобы подменить это понятие чем-то другим.

"Эта история не новая. Пару месяцев назад нас стали убеждать, что понятие децентрализация – это намного шире и комфортнее для жителей Донбасса, чем особый статус. Мы понимаем, что это очередная уловка, новый способ уйти от выполнения своей части договоренностей. Мы требуем прекратить попытки подмены понятий, требуем имплементации "формулы Штайнмайера" и закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины", — сказала Никонорова.