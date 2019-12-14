"Нормандский саммит": Песков о Минских соглашениях и тоне Украины

Попытки перехода беседы на повышенных тонах в ходе "нормандского" саммита в Париже были, но разговор был рабочим, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, выступая на площадке клуба "Валдай", заявил, что разговор на саммите в Париже иногда велся на повышенных тонах, но Россия действовала эффективно, не дав изменить Минские соглашения​​​.

"Попытки были. Разговор был рабочий", — сказал Дмитрий Песков РИА Новости, отвечая на вопрос, правда ли, что украинская сторона пыталась изменить Минские соглашения.

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция и Германия) завершился в Париже принятием совместного коммюнике. Стороны договорились о дальнейшем разводе сил на линии соприкосновения, полном прекращении огня, запланировали обмен пленными на принципах "всех на всех". Следующая встреча лидеров должна состояться через четыре месяца.

Андрей Руденко считает, что говорить точно о сроке проведения следующей встречи пока рано. Это связано с тем, что уже бывали случаи, когда намечались даты встреч, а потом отменялись. По словам Руденко, развитие данной истории будет во многом зависеть и от ситуации внутри Украины, и от итогов парижского "бенефиса" Зеленского.

Ранее в эфире телеканала "1+1" президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что необходимо изменить текст Минских соглашений, в том числе в отношении контроля над границей.