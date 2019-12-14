Алексей Кудашов: не выполнили план на игру с чехами

Главный тренер мужской сборной России по хоккею Алексей Кудашов, несмотря на победу по буллитам в матче домашнего этапа Евротура против чешской команды, остался недоволен действиями своих подопечных. По его мнению, российские хоккеисты играли слишком академично.

"Пытались разыграть до пустых ворот, а нужно было просто забивать с одной передачи. Очень академично играли. Неправильно сыграли в начале второго периода, имея преимущество. Не выполнили план на игру", – цитирует Кудашова ТАСС.

Напомним, что россияне обыграли чехов по буллитам со счетом 4:3 и набрали первые два очка на домашнем турнире. Лидируют в Евротуре финны, имеющие в активе четыре балла. Следом идут чехи и шведы (по три очка).

15 декабря состоятся заключительные встречи турнира. Россияне сыграют с финнами, а сборная Чехии сразится с командой Швеции.