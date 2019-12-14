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14 декабря 201919:38

Министр науки обзавелся "комаромахалкой" из волос мамонта

twitter.com/svfu_news

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков стал обладателем "комаромахалки" из волос мамонта. Такой сувенир ему преподнесли сотрудники Музея мамонта в Якутии.

Глава Минобрнауки в субботу, 14 декабря, находится в Якутии с рабочей поездкой. Он побывал в Музее мамонта вместе с председателем Сибирского отделения РАН Валентином Пармоном.

Гостям показали уникальные находки, в том числе Малоляховского мамонта и самую древнюю в мире жидкую кровь жеребенка, найденного в прошлом году в Батагайской котловине. Его возраст, по мнению ученых, составляет 42 тысячи лет. Также они увидели фрагмент шкуры пещерного льва, обнаруженного в 2018 году на Индигирке, и череп гигантского бурого медведя, пишет РИА Новости.

Как рассказал заведующий музеем Семен Григорьев, махалку от комаров (дэйбиир) его коллеги сделали сами из волос Юнюгенского мамонта, которого они совместно с японскими учеными нашли в минувшем году в Верхоянском районе республики. Котюкову подарили ее на память о посещении музея и чтобы он "хранил российскую науку".

К "комаромахалке" прилагается бусинка из бивня мамонта, изготовленная на Якутском сувенирном заводе.

В прошлом году житель Якутии Владимир Аммосов выставил на продажу эксклюзивный головной убор за 10 тысяч долларов. Он утверждал, что шапка сделана из шерсти мамонта.

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