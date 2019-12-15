Владимир Джабаров призвал не реагировать на Кадзуо Сии

Россия не должна реагировать на провокационное заявление председателя оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии по Курильским островам. Такую точку зрения высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее в газете Yomiuri Shimbun было опубликовано интервью Кадзуо Сии, в котором он напоминает, что на переговорах по территориальному вопросу Россия отвергла идею премьер-министра Синдзо Абэ о передаче двух островов. Япония пошла на уступки и "положила в долгий ящик" прошлую дипломатическую позицию с требованием о передаче четырех островов. Сии считает, что необходимо требовать возвращения Японии всего Курильского архипелага, включая северные территории.

Японские коммунисты считают последним юридическим документом, в котором мирным путем закреплены договоренности о границах между Японией и РФ, договор о обмене Курильских островов на Сахалин от 1875 года. А мирное урегулирование после Второй мировой войны, в том числе Сан-Францисский мирный договор, в котором Япония отказалась от прав и претензий на Курильские острова, Сии назвал несправедливым и требующим аннулирования.

"Я думаю, что на это заявление вообще не надо реагировать", – говорит Джабаров. Он указал, что Коммунистическая партия Японии не является ни правящей, ни объединяющей большие слои населения, а относится к оппозиции. Сенатор подчеркнул, что условие России по заключению мирного договора одно — абсолютное признание Японией итогов Второй мировой войны, цитирует политика ТАСС.