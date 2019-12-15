Встреча с Лавровым: противники Трампа распустили страшилки

Сага с импичментом Трампа в США уже подходит к своей кульминации. И воинственные демократы задействуют уже все свои ресурсы. Если ранее актеры и режиссеры Голливуда выступали лишь с роликами против Трампа, читая тексты в кадр как говорящие головы, то сейчас в борьбу включилась уже вся американская киноиндустрия в полный рост. Это даже в какой-то степени напоминает Украину, где сериал "Слуга народа" сыграл ключевую роль на президентских выборах минувшей весной.

Но если на Украине кино работало "за" кандидата, то в США — "против" Трампа. Сценарии художественных фильмов и сериалов намеренно пишутся так, что нынешний хозяин Белого дома всегда оказывается на темной стороне. А за внешнее сходство тоже не беспокойтесь. Это то, что в Америке умеют.

Многосерийный импичмент меняет декорации и обрастает новыми персонажами. Грядет мизансцена в Сенате — те же и Митч Макконелл. Теперь лидер республиканского большинства — главный союзник главного героя.

"Шансов на то, что президент будет снят с должности, нет. Все свои шаги в рамках этого процесса я корректирую, исходя из рекомендаций Белого дома", — заявил Митч Макконелл, лидер республиканского большинства в Сенате.

Эта перспектива заранее обнуляет ключевой сценарный ход демократов, сводя к техническому голосование, в результате которого, вероятно, уже скоро Трамп станет третьим в истории США президентом, кому нижняя палата Конгресса объявит импичмент. То есть кульминация, но не развязка. Да и кто теперь поручится, что все это вообще не пилотный эпизод.

Говорят, Трамп уже в Сенате хотел устроить демократам сеанс повторного показа. Сам думал выступить в свою защиту. Его юристами, которые склоняются к быстрому судебному процессу, едва удалось уговорить главу Белого дома не следовать принципу "шоу должно продолжаться".

Оппоненты сделали наоборот. Ради того чтобы голосование в Юридическом комитете по статьям импичмента случилось в телевизионный прайм-тайм, а не поздним вечером (до которого дотянули республиканцы), глава комитета Джеральд Надлер всех отправил по домам.

Но ужасы с этого только начались. Пункты обвинения против Трампа утвердили на следующий день. Днем этим была пятница 13-го. Случайно или нет, но на эту же дату перенесли начало проката фильма Bombshell. Телеведущие — их играют Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби — выводят на чистую воду похотливого босса Роджера Айлза, основателя Fox News, любимого телеканала Трампа.

Экскурсия по штаб-квартире телеканала, которую устраивает стажерке по имени Кайла репортер со стажем Джесс, американскому зрителю расскажет куда больше, чем одни только реплики героинь. Тех, кто регулярно смотрят телевизор, Голливуд берет на стереотипы. Например, роль Джес (работая на Fox News, где выступают за традиционные ценности, она вынуждена скрывать, что лесбиянка) играет актриса Кейт Маккиннон — звезда шоу SNL, где главный объект для пародий — как раз Трамп. Кольцевая композиция оскароносной пропаганды.

Дать заднюю и не обижаться на кандидата от республиканцев героине Шарлиз Терон (она играет ведущую Мэгин Келли, у которой на самом деле был с Трампом подобный конфликт) и советует тот самый генеральный директор Fox News Роджер Айлз. Он же — главный персонаж еще одной киноновинки. Правда, в сериале "Самый громкий голос" малоприятный телебосс предстает не просто сексуально озабоченным человеком, а настоящим серым кардиналом, который и привел к власти 45-го президента США.

В общем аудиторию от серии к серии подводят к тому, чтобы поставила знак равенства между циничным теленачальником, что не пропускает ни одной юбки в ньюс-руме, и циничным политиком, который насилует всю американскую демократию. Зритель должен представить Айлза и Трампа как близнецов. Еще лучше — осознать как единое целое.

Для параллелей с Трампом режиссеру Эдварду Нортону, наверное, хватило бы и того, что его главный злодей Мозес Рэндолф — нью-йоркский строительный магнат. Но Нортон решил дожать. На роль Рэндолфа позвал Алека Болдуина, который исполняет роль президента США все в том же антитрамповском шоу SNL.

Импичмент — лишь последняя попытка остановить Трампа. Началось все с так называемого расследование вмешательства Москвы в американские выборы, токсичный шлейф от которого, похоже, надолго накрыл российско-американские отношения. Вот Сергею Лаврову, который идет в Белый дом кричат откуда-то из кустов: "Будет ли Россия вмешиваться в выборы-2020?"

Лавров еще был внутри, а по Вашингтону уже ползли слухи один страшнее другого. Затянули и старую песню про инструкции, которые хозяин Трамп якобы получает из Кремля. А демократ Адам Шифф приезд Лаврова и вовсе связал с импичментом. Мол, не простое это совпадение, что глава российского МИД оказался в Вашингтоне в тот самый день, когда объявляли пункты обвинения. Да и прессу внутрь не позвали.

"Во-первых, там не было не только американской, но и российской или какой-либо другой прессы. Если он считает это "триумфом российской дипломатии", может быть, и наших дипломатов вслед за спортсменами обвинят в том, что мы принимаем допинг, и потребуют привлекать нас к уголовному наказанию", — отметил глава российского МИД Сергей Лавров.

Трамп говорил с Лавровым 45 минут. В конце попросил сделать фото. Не протокольное — для Twitter. Там же оставил и сообщение.

Тем для обсуждения много, но ключевая для всего мира — это, конечно, судьба Договора СНВ-3. По сути, последнего действующего между Россией и США, соглашения, от которого зависит безопасность на планете.

"Мы предложили Вашингтону любые варианты продления СНВ-3. Наши предложения – "на столе". Нас услышали — это я понимаю. Теперь решать Вашингтону", — заявил Сергей Лавров.

Про то, что Вашингтону, как обычно, не до того, Сергей Лавров дипломатично не упомянул.