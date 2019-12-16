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16 декабря 201911:45

Приезжий открыл стрельбу на станции московского метро

УМВД по Москве

Гость Москвы случайно произвел выстрел из пистолета в столичной подземке, а потом вошел вразнос и начал палить по стенам, сообщили в пресс-службе московского управления МВД. Камера наблюдения зафиксировала действия злоумышленника.

 

Описанные события произошли на станции "Косино". По словам спутницы задержанного, в ожидании поезда он от скуки вытащил из куртки пистолет, но в этот момент прогремел выстрел. Никто из находившихся рядом пассажиров не пострадал, а сам молодой человек подобрал гильзу и направился к выходу. По дороге с него сошла робость, и он беспричинно выстрелил еще пару раз в стену.

Задержали 23-летнего приезжего стрелка у станции "Лермонтовский проспект". Причины своего поступка он объяснять отказался, девушка же предположила, что ее спутник находился под действием неких веществ, поскольку вел себя странно.

Хулигана — а именно по этой статье проходит его деяние — на время расследования взяли под стражу.

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