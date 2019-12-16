Роман Шаронов уволен из "Рубина"

В российской премьер-лиге очередная тренерская отставка. Свой пост покинул главный тренер казанского "Рубина" Роман Шаронов.

В понедельник казанский клуб решил прекратить сотрудничество с Романом Шароновым. Также покинет "Рубин" испанский специалист Эдуардо Докампо, который официально являлся главным тренером клуба. Новый тренер казанцев будет назначен в ближайшее время.

Бывший футболист "Рубина" Роман Шаронов летом заменил на посту главного тренера Курбана Бердыева. Ввиду отсутствия у Шаронова необходимой лицензии официально пост главного тренера занимал Эдуардо Докампо. Казанцы неплохо стартовали в чемпионате, но потом в их наступил длительный спад. Казанцы не выигрывали на протяжении семи туров и занимают 13 место.