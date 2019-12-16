Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам

Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии общего режима. Соответствующее решение вынес сегодня Басманный суд столицы. Кроме того, судья Ирина Вырышева удовлетворила гражданские иски потерпевших к Кузнецову. Общая сумма взысканий составит более 14 миллиардов 300 миллионов рублей, передает ТАСС.

Расследование уголовного дела против Кузнецова длилось более 10 лет, так как бывший чиновник долгое время скрывался за границей. Задержали его в июле 2013 года во Франции. В Россию он был экстрадирован только в январе 2019 года.

Как следует из обвинительного заключения, Кузнецов вместе со своими сообщниками — другими чиновниками правительства Московской области — занимался хищением муниципальной собственности с 2005 по 2008 годы. Всего Кузнецову вменяются 10 эпизодов мошенничества в особо крупном размере, 9 эпизодов растраты имущества и три эпизода легализации денежных средств. Общий ущерб оценивается в 14 миллиардов рублей.

Сам Кузнецов в итоге признался в хищениях, раскаялся и просил рассмотреть его дело в особом порядке, гарантирующем более мягкое наказание. Однако суд отказал ему в этом.