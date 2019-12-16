"Тайны следствия": новые герои и сюжетные повороты удивят зрителей

Уже 19-й сезон следователь Мария Швецова распутывает самые сложные преступления. Какие неожиданные повороты ждут зрителей? Какие новые дела и даже новые герои? Не пропустите новые серии детектива "Тайны следствия" сразу после программы "Вести" на телеканале "Россия 1".

У Марии Сергеевны новое запутанное дело: в лесопарке на окраине Петербурга найдено тело человека, убитого месяц назад. При нем не нашли никаких документов. Кто совершил преступление, и связано ли это с серией нападений с целью ограбления, совершенных в этом районе? Это предстоит выяснить команде Швецовой.

Новичка майора Платонова приняли и постоянные, и новые зрители фильма-долгожителя. 19-й сезон "Тайн следствия", стартовавший 9 декабря, стал самым популярным сериалом России. А сюжет телефильма с приходом молодого и брутального персонажа стал динамичнее и напряженнее.

"Он здорово вписался в нашу команду. Другое дело, что мы всегда троицей ходили: я, Саша Новиков и Игорь Николаев. А теперь Игоря Николаева повысили, и Саша вынужден делить кабинет с новым героем", — рассказывает Анна Ковальчук, заслуженная артистка России.

Курочкин проверит напарника на выносливость и в неформальной обстановке, раз уж тот собрался надолго, а может и навсегда, жить в Питере.

- Федя, у нас уже третий бар, в меня уже не лезет просто.

- Держись, столица!

Одним из действующих лиц сериала можно считать и сам Санкт-Петербург. Этот иногда мрачный, но всегда загадочный и величественный город хранит много тайн, ну, а раскрывает эти тайны команда следовательницы Швецовой.

"Мария Сергеевна останется верна себе, своим принципам и своему городу", — объясняет актриса Анна Ковальчук.

Сегодняшнее расследование называется "Последний бой". Почему — зритель узнает вместе с любимой следовательницей, когда она выяснит, кем был убитый в парке мужчина.

- Судя по вашему загадочному тону, вам есть, что рассказать.

- Скорее, показать.

- Ну, так давайте я подъеду.

- Жду вас.

Новые "Тайны следствия" и герои, ставшие родными, ждут зрителей сразу после "Вестей" с понедельника по четверг на телеканале "Россия 1".