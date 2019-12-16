Без головы и без кистей рук: в Подмосковье нашли труп мужчины

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту смерти мужчины, тело которого обнаружено на берегу реки Руза около деревни Шорново.

Труп человека без головы, без кистей рук нашли 13 декабря 2019 года в Московской области. Личность мужчины пока не установлена. Он был убит примерно за пять суток до обнаружения, сообщается на сайте ведомства.

В настоящее время следователи-криминалисты осмотрели место происшествия с помощью специальной техники. Устанавливается личность погибшего. Проводится необходимый комплекс следственных действий, который поможет установить все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье обнаружили обезглавленное тело фотолюбителя. По предварительным данным, он отправился в лесной массив, чтобы сделать снимки животных.