Глава Пентагона узнал из газет о планах Эрдогана закрыть базу США

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что узнал о возможности закрытия американской базы Инджирлик в Турции из газет и намерен обсудить этот вопрос с турецким коллегой, передает РИА Новости.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ответ на санкции США Анкара могла бы закрыть базы Инджирлик и Кюреджик для американских военных. Кроме того, Эрдоган отметил, что парламентарии можгут принять резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки в ответ на признание американским сенатом геноцида армян в Османской империи в 1915 году​​​.

Глава Пентагона отметил, что партнерам по НАТО необходимо обсудить данный вопрос с Анкарой.