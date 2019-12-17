Кремль: два дня Путин будет готовиться к Большой пресс-конференции

Два дня остается до Большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, во вторник и в среду президент концентрируется на подготовке: общается с министрами, вице-премьерами, руководителями федеральных агентств — ведет обычную работу по обновлению всего массива информации, передает телеканал "Россия 24".

Это будет уже 15-я по счету Большая пресс-конференция Путина с 2001 года, на нее аккредитовались почти две тысячи журналистов.

"Большой" пресс-конференцию президента стали называть не только из-за числа участников, но и из-за продолжительности. Первая встреча Путина в таком формате в 2001 году продлилась 1 час 35 минут, а пресс-конференция 2008 года стала самой длительной (4 часа 40 минут).

С 2004 года Большие пресс-конференции продолжается не менее трех часов. Вопрос продолжительности общения с журналистами президент всегда решает сам.

В прошлом году Путин отвечал на вопросы журналистов в течение 3 часов 43 минут.

Представитель Кремля отметил, что Большие пресс-конференции главы государства — беспрецедентный формат. "Отсутствие какой-либо режиссуры тут налицо", — подчеркнул Песков.