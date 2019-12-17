Самая дорогая квартира в Москве сдается за миллион

Площадь двухуровневой квартиры – 550 квадратных метров. Помимо стандартных спален, кухни и гостиной там есть кинозал, спортивный зал и спа-кабинет. В квартире выполнен дизайнерский ремонт, установлена мебель и техника высокого класса, говорится в сообщении компании "МИЭЛЬ-Аренда".

За 700 тысяч рублей сдается двухуровневая квартира в особняке в Тверском районе. Жилье сдается без мебели, но по запросу ее могут купить.

Третье место в рейтинге самых дорогих съемных квартир в столицы – у 240-метровой квартиры в отреставрированном особняке в Басманном переулке, она сдается за 550 тысяч рублье. Жилье с дизайнерским ремонтом и высококлассной бытовой техникой.

Подобные квартиры, по словам экспертов рынка, арендуют иностранные дипломаты или российские предприниматели, которые не живут постоянно в Москве.