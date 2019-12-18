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Иван Голунов освобожден 1 час назад

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18 декабря 201911:12

На борьбу с преступлениями наркополиции бросили особую группу МВД

Global Look Press

В МВД создана особая группа по "пресечению правонарушений" со стороны наркополицейских. Эта группа входит в главк собственной безопасности правоохранительного министерства. Это реакция на "дело" журналиста Ивана Голунова, которому подбросили наркотики сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ.

Голунов был задержан в Москве на Цветном бульваре. Его обвинили в сбыте наркотиков. Никулинский суд Москвы отправил журналиста, учитывая состояние его здоровья, под домашний арест, напоминает ТАСС. На "Прямой линии с Владимиром Путиным" президент России дал поручение главке МВД Владимиру Колокольцеву создать в структуре службы собственной безопасности специализированных подразделений структуру, которая займется выявлением, пресечением и раскрытием фактов преступной деятельности сотрудников органов внутренних дел, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

По результатам экспертиз "дела Голунова" обвинения с журналиста были сняты. После проверки были уволены со службы начальник управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы Андрей Пучков, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков по Москве Юрий Девяткин, глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, а также четверо сотрудников УВД по ЗАО.

Служба собственной безопасности в МВД России была создана ровно 24 года назад. Теперь она пополнилась еще одним подразделением, о чем руководство МВД сможет отчитаться перед президентом перед "Большой пресс-конференции с Владимиром Путиным". Она начнется 19 декабря 2019 года в 12 часов. Трансляцию пресс-конференции в прямом эфире будут вести телеканалы "Россия 24" и "Россия 1", а также "Радио России".

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