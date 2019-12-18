Live

Новости В мире

Все видео этой рубрики
18 декабря 201913:40

Ученые рассказали, как похудение связано с риском развития рака груди

EPA

Масштабное исследование американских ученых показало, что женщины, которым после 50 лет удается сбросить вес, имеют меньше шансов заболеть раком груди, чем те, кто не следит за весом. Как сообщает портал EurekAlert!, чем больше лишних килограммов женщинам удается сбросить, тем меньше они рискуют столкнуться с онкологическим заболеванием.

По статистике, в США две взрослые женщины из трех страдают от лишнего веса или ожирения. И хотя лишний вес – признанный фактор риска, до сих пор не было доказательств тому, что этот риск можно снизить посредством похудения.

В исследовании участвовали 180 тысяч женщин старше 50 лет. В течение 10 лет их вес оценивался трижды. В итоге оказалось, что женщины, которым удалось сбросить 2-4,5 килограмма заболевали раком на 13% реже, чем участницы исследования, чей вес оставался неизменным. Женщины, снизившие вес на 4,5-9 килограммов, заболевали на 19% реже, а те, кто избавился от 9 лишних килограммов и более рисковали на 26% меньше.

"Результаты говорят о том, что даже небольшое снижение лишнего веса связана с уменьшением риска заболеть раком груди для женщин в постменопаузе, – отметила автор исследования Лорен Терас. – Они могут стать мощным мотиватором для двух третей американок, страдающих от лишнего веса. Даже если вы набрали вес после 50, никогда не поздно снизить риск заболевания раком".

14 декабря сообщалось о продуктах, которые помогают снизить вес. Исследователи из Тель-Авивского университета и клиники им. Ихилова в Израиле выявили прямую взаимосвязь между употребления продуктов с высоким содержанием калия и похудением.

Сейчас

14:22

В Калмыкии выявили ячейку террористов в колонии

12:55

Украина не выпустит в Россию своих граждан без загранпаспорта

11:58

Российский "Союз" стартовал с космодрома Куру

11:42

Группа "Сафмар" опровергла новости об обысках у Гуцериева

10:48

На борьбу с преступлениями наркополиции бросили особую группу МВД

09:22

Зеленский хочет лишить Севастополь особого статуса

08:14

Упавший на пути пассажир остановил движение по Замоскворецкой линии метрополитена

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Главу семьи из "дома страха" под Гатчиной отправили в изолятор

Главу семьи из "дома страха" под Гатчиной отправили в изолятор

37 минут назад
Украина не выпустит в Россию своих граждан без загранпаспорта

Украина не выпустит в Россию своих граждан без загранпаспорта

2 часа назад
В Калмыкии выявили ячейку террористов в колонии

В Калмыкии выявили ячейку террористов в колонии

31 минута назад
Российский "Союз" стартовал с космодрома Куру

Российский "Союз" стартовал с космодрома Куру

3 часа назад

Трансляции

15:25

Брифинг Марии Захаровой

Завтра, 19 декабря

11:55

Большая пресс-конференция Владимира Путина
11:57

Большая пресс-конференция Владимира Путина. Сурдоперевод
Все трансляции
Песков прокомментировал новость об обысках у Гуцериева

Песков прокомментировал новость об обысках у Гуцериева

1 час назад
В сказочном опросе Настенька из "Морозко" и Баба Яга идут ноздря в ноздрю

В сказочном опросе Настенька из "Морозко" и Баба Яга идут ноздря в ноздрю

1 час назад
Эксперты напомнили о смертельной опасности для животных украшенной елки

Эксперты напомнили о смертельной опасности для животных украшенной елки

2 часа назад
Зеленский хочет лишить Севастополь особого статуса

Зеленский хочет лишить Севастополь особого статуса

5 часов назад
"Яндекс" назвал главные темы, интересовавшие пользователей в 2019 году

"Яндекс" назвал главные темы, интересовавшие пользователей в 2019 году

4 часа назад
Песков: Путин готов дать ответ по делу журналиста Голунова

Песков: Путин готов дать ответ по делу журналиста Голунова

2 часа назад
Лучшие итоги 2019 года: подведен "Абсолютный рейтинг победителей" среди фильмов

Лучшие итоги 2019 года: подведен "Абсолютный рейтинг победителей" среди фильмов

1 минута назад
Лучшая премьера 14 февраля: создатели фильма "Лёд 2" представили новый трейлер и постер

Лучшая премьера 14 февраля: создатели фильма "Лёд 2" представили новый трейлер и постер

19 часов назад
Маленькому Эмиру с пороком сердца нужна срочная операция

Маленькому Эмиру с пороком сердца нужна срочная операция

17.12.2019 12:07
"Тайны следствия": новые герои и сюжетные повороты удивят зрителей

"Тайны следствия": новые герои и сюжетные повороты удивят зрителей

16.12.2019 15:20
Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

12.12.2019 14:17
"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

12.12.2019 11:12
Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

11.12.2019 11:00
Медведев поздравил авиакомпанию "Победа" с первым юбилеем

Медведев поздравил авиакомпанию "Победа" с первым юбилеем

13 минут назад
Российские женщины чаще берут ипотеку, мужчинам помогают родители

Российские женщины чаще берут ипотеку, мужчинам помогают родители

57 минут назад
Преподаватели балетной школы советовали детям курить, чтобы оставаться худыми

Преподаватели балетной школы советовали детям курить, чтобы оставаться худыми

1 час назад
Из-за редкой мутации двухлетняя девочка выглядит, как старушка

Из-за редкой мутации двухлетняя девочка выглядит, как старушка

1 час назад
Избивали и угрожали насилием: полицейские 9 часов пытали женщину

Избивали и угрожали насилием: полицейские 9 часов пытали женщину

1 час назад
В Москве увеличат компенсацию за сносимые гаражи

В Москве увеличат компенсацию за сносимые гаражи

1 час назад
Камера запечатлела гибель бурильщика на месторождении в Саратовской области

Камера запечатлела гибель бурильщика на месторождении в Саратовской области

1 час назад
Кремль: санкции против "Северного потока" - пример недобросовестной конкуренции

Кремль: санкции против "Северного потока" - пример недобросовестной конкуренции

1 час назад
Троих участников "фермерской бойни" задержали на границе с Украиной

Троих участников "фермерской бойни" задержали на границе с Украиной

2 часа назад
Молодой парень умер через неделю после падения на катке на Красной площади

Молодой парень умер через неделю после падения на катке на Красной площади

2 часа назад
Автобус и легковушка вспыхнули после столкновения на КАД в Петербурге. Видео

Автобус и легковушка вспыхнули после столкновения на КАД в Петербурге. Видео

2 часа назад
По делу Арашуковых задержаны еще четверо подозреваемых

По делу Арашуковых задержаны еще четверо подозреваемых

2 часа назад
"Пересвет" встал на защиту российских ядерных ракет

"Пересвет" встал на защиту российских ядерных ракет

2 часа назад
Госдума будет штрафовать спекулянтов билетами в театр

Госдума будет штрафовать спекулянтов билетами в театр

2 часа назад
Полицейские спасли потерявшего сознание младенца, расследуя кражу бензопилы

Полицейские спасли потерявшего сознание младенца, расследуя кражу бензопилы

2 часа назад
Медведь "оседлал" стоящий в пробке автомобиль в США

Медведь "оседлал" стоящий в пробке автомобиль в США

2 часа назад
Запущен космический телескоп для изучения внутреннего строения экзопланет

Запущен космический телескоп для изучения внутреннего строения экзопланет

3 часа назад
Казанские полицейские оштрафовали Деда Мороза за нарушение ПДД. Видео

Казанские полицейские оштрафовали Деда Мороза за нарушение ПДД. Видео

3 часа назад
Директор музея об открытии купола над Челябинским метеоритом: "Пока ответа нет"

Директор музея об открытии купола над Челябинским метеоритом: "Пока ответа нет"

3 часа назад
Рекордная жара в Австралии: мужчина запек кусок мяса, оставив его в машине

Рекордная жара в Австралии: мужчина запек кусок мяса, оставив его в машине

3 часа назад
Всероссийские соревнования "Красногорская лыжня" отменены из-за отсутствия снега

Всероссийские соревнования "Красногорская лыжня" отменены из-за отсутствия снега

3 часа назад
На борьбу с преступлениями наркополиции бросили особую группу МВД

На борьбу с преступлениями наркополиции бросили особую группу МВД

4 часа назад
ВЦИОМ: большинство россиян считает отношения России и Украины плохими

ВЦИОМ: большинство россиян считает отношения России и Украины плохими

4 часа назад
Энергоэффективные решения: как снизить плату за электроэнергию в разы

Энергоэффективные решения: как снизить плату за электроэнергию в разы

5 часов назад
Новая Kia Optima получила полный привод

Новая Kia Optima получила полный привод

5 часов назад
Малкин забросил 400-ю шайбу и вышел на 4-е место среди россиян по очкам в НХЛ

Малкин забросил 400-ю шайбу и вышел на 4-е место среди россиян по очкам в НХЛ

5 часов назад
Муки творчества: как выбрать лучшую идею из нескольких

Муки творчества: как выбрать лучшую идею из нескольких

6 часов назад
В Нью-Йорке официально введут третий пол

В Нью-Йорке официально введут третий пол

9 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова: "Потрошители банковских карт". Смотрите в эти выходные

Расследование Эдуарда Петрова: "Потрошители банковских карт". Смотрите в эти выходные

17.12.2019 12:55

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку