Вопрос президенту: последние приготовления к Большой пресс-конференции Путина

Меньше суток остается до Большой пресс-конференции Владимира Путина. Президент сейчас занят подготовкой к ежегодной встрече с журналистами, которая состоится 19 декабря. Он получает актуальную информацию от министров, вице-премьеров, руководителей федеральных агентств и других госструктур. Заканчиваются последние приготовления и в Центре международной торговли.

Техническое закулисье Большой пресс-конференции — интересно же заглянуть! Здесь проложены десятки километров кабелей. Сюда доставлено пятьдесят тонн передающего оборудования доставлено на двух фурах. В одной из нескольких аппаратных, можно сказать, самой главной, будет работать группа телережиссеров, а, точнее, уже работает. Сегодня, 18 декабря, несколько часов выставляли баланс по всем камерам. Завтра, когда в кадр войдет президент, времени на это уже не будет. Изображение с пресс-конференции будут давать тринадцать камер.

"Отказались от неких технических средств, а именно от операторского крана. Сделали в этом году в первый раз подвесную камеру, которая нам освободила какое-то место", — рассказал заместитель главного продюсера телеканала "Россия 1" Александр Кормилицин.

В итоге получилось ровно 900 мест для пишущих журналистов. Операторы и звукооператоры будут находиться возле камер. Придется постоять — такая у них работа.

В этом году будет побит очередной рекорд по количеству аккредитованных журналистов. Те, кто получил подтверждение, сегодня приехали в Москву.



Воронежский канал "TV Губерния" уже шестой год отправляет своих корреспондентов на встречу с Путиным. По словам шеф-редактора Павла Рыжикова, в Воронеже была большая проблема с онкодиспансерами, но она решилась как раз-таки благодаря вопросу, который был задан на одной из пресс-конференций.

У корреспондента Муниципального телевидения Александры Агафоновой из Волгограда к главе государства даже не вопрос, а, скорее, предложение — надо срочно внедрять технологию экзопротезирования, которая помогла ей самой и поможет еще тысячам российских детей и взрослых.

"Мы хотим возродить центр протезирования в Волгограде. Есть возможности воссоздать технологию реабилитации пациентов и воссоздать такой крупный центр федерального уровня, чтобы не только пациенты с области приезжали, но и с других регионов, со всего мира, потому что с просьбой сделать экзопротезирование обращаются и приезжают пациенты со всех стран мира, они очень довольны данной технологией", — рассказала Агафонова.

Посланцы из столицы Урала приехали с мечтой о нормальном метро — полуторамиллионному Екатеринбургу одной ветки мало.

"Можем ли мы надеяться на содействие федерации на выделение средств? Если да, то к какому сроку? Потому что мы готовимся к универсиаде. Будем встречать 300-летие в 2023", — поделилась выпускающий редактор новостей "Четвертого канала" (Екатеринбург) Екатерина Цыганкова.

Есть среди журналистов и настоящие ветераны. Для корреспондента центрального телевидения Китая (CCTV) Ван Биня это будет юбилейная, десятая пресс-конференция: "Мы бы хотели задать вопрос президенту Путину насчет того, какие планы по развитии двухсторонних отношений".

Интересная деталь — на пресс-конференцию аккредитованы 1895 журналистов, но мест в гардеробе Центра международной торговли всего 1750 — хватит ли на всех? Сотрудники успокоили нас — хватит. Наверное, поставят дополнительные вешалки. Всю эту "армию" надо будет сначала разместить в фойе, а потом помочь занять места в зале, который, кстати, и это тоже новация, оформлен в теплых светло-бежевых тонах.

Режиссер постановщик пресс-конференции президента России Артем Шадров ответил на наш вопрос:

— Что самое главное для режиссера?

— Сделать так, чтобы все слилось воедино, чтобы зритель мог все посмотреть, не напрягаясь, не отвлекаясь на картинку, а слушая то, что говорит главный герой.

Для журналистов самое главное — суметь завтра задать вопрос Путину от имени своих зрителей и читателей.

Большая пресс-конференция Владимира Путина начнется завтра, 19 декабря, в 12:00 по московскому времени. Прямую трансляцию будут вести "Россия 1", "Россия-24", "Первый", НТВ, ОТР, а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".