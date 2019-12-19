Стартовало голосование по импичменту Трампу

В палате представителей конгресса США началось голосование по импичменту Дональду Трампу. Этой процедуре предшествовали 11-часовые дебаты.

Голосование поименное, передает РИА Новости. Сначала демократы хотели, чтобы по первой статье импичмента – "превышение полномочий" – конгрессмены голосовали бы простым видимым большинством присутствующих. Республиканцы добились, чтобы голосование было поименным, передает РИА Новости.