Хоккеисты "Колорадо" победили "Чикаго", Задоров отдал голевой пас

В Чикаго завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местными "Блэкхокс" и "Колорадо Эвеланш". "Лавины" на выезде добились уверенной победы со счетом 4:1.Российский защитник гостей Никита Задоров записал в свой актив голевую передачу.

В составе победителей шайбы забросили Иэн Коул, Нэйтан Маккиннон, Андре Бураковски и Микко Рантанен. За "ястребов" отличился Райан Карпентер.

В другом матче дня "Сент-Луис Блюз" на своем льду оказался сильнее "Эдмонтон Ойлерз" со счетом 2:1.