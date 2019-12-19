Выходной 31 декабря - логично, но не в этом году

Выходной день 31 декабря – это вполне логично, считает Владимир Путин. Однако президент не уверен, нужно ли организовывать его сейчас, в спешке.

Необходимо неспешно проанализировать ситуацию, добавил глава государства на Большой пресс-конференции, чтобы не навредить, например, российским садоводам и не отобрать у них выходной день в мае.