В районе Лубянки ограничено движение

Движение для автомобилей перекрыто в центре Москвы на улице Большая Лубянка.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в Центре организации дорожного движения столицы.

Отмечается, что маршруты ряда автобусов временно изменены.

Причины этого не сообщаются, но ранее сообщалось о стрельбе на Лубянке возле приемной ФСБ, в результате чего есть погибшие и раненые.