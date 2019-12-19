"Нападавший нейтрализован": в ФСБ прокомментировали стрельбу на Лубянке

Центр общественных связей ФСБ прокомментировал стрельбу на Лубянке.

"Неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка, есть пострадавшие. Нападавший нейтрализован, его личность устанавливается", — говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Путину уже доложено об инциденте.

Ранее со ссылкой на ЦОДД сообщалось, что на улице Большая Лубянка перекрыто движение автомобилей.

В "Твиттере" метрополитена появилось предупреждение, что вход и выход на станции метро "Лубянка" ограничен.

Между тем появляются первые подробности произошедшего. RT пишет, что трое неизвестных ворвались в здание приемной ФСБ на Кузнецком мосту и открыли стрельбу. В перестрелке двое нападавших были убиты. Третий нападавший выбежал на улицу и продолжил стрелять. В результате выстрелом был убит сотрудник ГИБДД, дежуривший напротив здания приемной.