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Большая пресс-конференция Владимира Путина 9 минут назад

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19 декабря 201920:44 Полина Ермолаева

Путин ответил на вопросы об импортных лекарствах и зарплатах врачей

Путин ответил на вопросы об импортных лекарствах и зарплатах врачей

В ходе Большой пресс-конференции президента России Владимира Путина журналисты задали целый блок вопросов о проблемах в здравоохранении. Зарплаты врачей, сохранение стимулирующих выплат и надбавок, борьба с онкологией и реформа первичного звена медицины. Один из самых острых в последнее время вопросов – обеспечение тяжелобольных детей препаратами, не зарегистрированными пока в России.

"Минздрав не может договориться о ценах с закупщиками, но при этом успокаивает население, говорит, что существуют аналоги, мол, все нормально. Однако мы действительно занимаемся этими историями, и выясняется, что не все нормально. Аналоги иногда уступают по качеству, а точнее, часто. И люди в отчаянии ищут препараты в интернете", – отметил журналист, обращаясь к президенту.

"Что касается редких, орфанных заболеваний, которые требуют высокой степени дотации, они самые дорогие, то часть их закупается организованным путем, часть – неизвестно. Но, безусловно, мы не должны лишать людей возможности использовать эти лекарства, и их нужно регистрировать, – ответил Путин. – Но есть вещи, к которым нужно подходить тонко. Люди привыкают к определенным препаратам, в том числе иностранного производства, и надо это иметь в виду и дать возможность людям пользоваться этими лекарствами. У Минздрава есть здесь определенные предложения. Я думаю, что в ближайшее время будут реализованы".

Речь идет прежде всего о лекарствах для больных муковисцидозом: вместо оригинальных препаратов государство перешло на закупки дешевых аналогов, но дженерики подошли не всем. Фармкомпании рынок покидают – невыгодно. Стало невозможно даже купить лекарство.

Минздрав уже договорился с британским производителем о срочных поставках оригинального антибиотика. Точно так же, в ручном режиме, решали резонансный вопрос и с незарегистрированным фризиумом, и вот в Россию легально ввезена уже третья партия противосудорожных препаратов для детей. Но проблема требует системного подхода.


"Сейчас мы активно развиваем собственную фармацевтическую промышленность. Вот смотрите, в 90 стран мира мы сейчас экспортируем наши лекарственные препараты. Раньше такого не было. Если мы туда экспортируем, значит, качество этих препаратов признано качеством мирового уровня. По-другому бы их просто не брали", – отметил российский лидер.

Президента спросили и о зарплатах врачей. Сотни тысяч у глав больниц, у хирургов, ежедневно спасающих жизни – лишь десятки.

"Надо избавиться от этой несправедливой дифференциации. Нужно, безусловно, изменить базовую ставку постоянного оклада. Сейчас в регионах у нас разница от 30 до 50 процентов. Нужно сделать единый подход по всей стране, также, как нужно создать единый подход к стимулирующих выплатам. Это за количество больных принятых, за количество выездов к больным и так далее", – отметил Путин.

При этом, по его словам, ни в коем случае нельзя снижать надбавок за работу в особых условиях – праздничные, ночные часы и так далее.

"Вот если все это для начала привести в порядок, на мой взгляд, в положительном плане уже кое-что может измениться", – считает президент.

Изменений, а проще говоря, ремонта ждет и историческая территория петербургской Боткинской больницы – крупнейшей в России инфекционной клиники.

"Я знаю, что ситуация там действительно не самая лучшая, можно сказать печальная. Конкретных планов по реконструкции, по реновации Боткинской больницы я не знаю. Это одно из старейших лечебных заведений города, это мне хорошо известно. Обязательно с губернатором поговорю на этот счет", – пообещал глава государства.

Петербургский губернатор Александр Беглов разговора ждать не стал – тут же приехал в Боткинскую. Прошел по одному из корпусов, заглянул в свободные инфекционные боксы.

"В 2021 году приступим к реконструкции больницы", – пообещал градоначальник.

Часть отделений Боткинской больницы уже переехала в новое современное здание на Пискаревке. В Петербурге, подчеркнул на пресс-конференции президент, успешно работают медицинские центры мирового уровня – например, уникальный многопрофильный центр имени Алмазова. В фокусе внимания государства и первичное звено здравоохранения. На его совершенствование выделены дополнительные 550 миллиардов рублей.

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