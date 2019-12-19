Баскетбольный "Зенит" обыграл "Фенербахче" в Евролиге

В Стамбуле завершился матч баскетбольной Евролиги между местным "Фенербахче" и "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Российский клуб одержал победу с разницей в три очка.

Две первых четверти остались за хозяевами 22:18 и 21:20. Но после большого перерыва гостям удалось переломить ход встречи. Третья четверть осталась за петербуржцами 22:16. В четвертом периоде гости закрепили победу 24:22. Наибольший вклад в победу "Зенита" внес Жоффре Ловернь, набравший 18 очков.

"Зенит" одержал четвертую победу в 15 матчах. Петербуржцы занимают предпоследнее 17 место. Следующую встречу "Зенит" проведет 27 декабря. В Санкт-Петербург приедет белградская "Црвена Звезда".