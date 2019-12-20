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20 декабря 201910:20

Шарапова: я ощущала уверенность и прибавляла в нужных аспектах

hawaiitennisopen.com

Российская теннисистка Мария Шарапова вернулась на корт спустя четыре месяца. Она стала победительницей первого же турнира, в котором участвовала, обыграв в финале Айлу Томлянович. После победы она прокомментировала свое возвращение.

"Сложно оценить это цифрами, но на корте я ощущала себя отлично. У меня присутствовала уверенность, и некоторые вещи я делала прекрасно, — приводит слова Шараповой Чемпионат.Com. – Я прибавляла в тех компонентах, в которых и требовалось. Я хотела добиться более высокого процента попадания первым мячом, и мне это удалось".

Напомним, что Мария пропустила несколько турниров из-за возникших у нее проблем с плечом.

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