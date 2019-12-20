В нижегородской области нашли человеческие ноги в пакетах

Жительница Балахны в четверг обнаружила в лесополосе человеческие ноги, упакованные в пластиковые пакеты. По неподтвержденным данным, отрубленные конечности являются женскими.

Следственный комитет РФ по Нижегородской области возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Сотрудники СК в настоящее время проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия с целью установить личности жертвы и людей, причастных к преступлению.

Между тем, поисково-спасательный отряд "Лиза-Алерт" пытается найти двух пропавших в Балахне 17-летних девушек. Одна исчезла 20 сентября, а вторая 20 ноября.