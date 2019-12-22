СМИ или средство пропаганды: эстонский МИД объяснит ОБСЕ ситуацию со "Спутником"

МИД Эстонии пообещал дать исчерпывающие объяснения ОБСЕ в связи с ограничениями работы российского новостного агентства "Спутник".

Эстонские власти угрожают сотрудникам агентства уголовным преследованием, если они не уволятся к Новому году. Журналистов неоднократно вызывали в силовые структуры для "профилактических бесед", которые оборачивались запугиванием. В Таллине свои действия объяснили санкциями Евросоюза.

Однако в агентстве "Россия сегодня", которому принадлежит "Спутник", заявили, что не фигурируют ни в каких санкционных списках. В Москве пообещали привлечь к ситуации внимание международных организаций, сообщает телеканал "Россия 24".

Накануне представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обратился к властям Эстонии с призывом воздержаться от ограничений в отношении журналистов. Глава эстонского МИД ответил на это, что "Спутник" является не СМИ, а пропагандистским агентством.

Со своей стороны, глава временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков указал, что такая оценка работы "Спутника" является субъективной.

"Министр иностранных дел Эстонии утверждает, что "Спутник" — это средство не информации, а пропаганды. Это субъективная оценка, никакого правового определения средства пропаганды не существует", — подчеркнул Пушков.

Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции 19 декабря назвал давление на агентство "Спутник" со стороны властей Эстонии "удивительным цинизмом".