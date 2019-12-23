Над бесследно пропавшим после пикника юношей могли издеваться сверстники

В "Прямом эфире" продолжают попытки выяснить судьбу 16-летнего Влада, пропавшего после пикника подростков под Смоленском. Ранее сообщалось, что в ней принимали участие дети некоторых местных начальников.

Уже 9 месяцев о юноше, которого тщетно искали тысячи волонтеров и даже специально обученные собаки, неизвестно абсолютно ничего.

Некоторые местные жители считают, что информацию о том, что на самом деле произошло тогда, постарались тщательно скрыть чиновники, дети которых веселились на вечеринке, где, по некоторым данным, было много алкоголя и запрещенных веществ.

Кроме того, одна из женщин рассказала о видеозаписи, на которой видела, как Влада сверстники унижали и всячески издевались над ним, но впоследствии эта запись исчезла.

Водолазы, которых привлекли к поиску пропавшего юноши, сообщили, что им якобы было дано оказание отправиться на поиски, но не особо усердствовать.

Однако они сделали все, что могли, но никаких зацепок не обнаружили.

Родные Влада говорят, что после первой передачи об исчезновении юноши ситуация с розыском юноши немного сдвинулась с места. Частично решили заговорить и некоторые участники той вечеринки.

Что рассказали они о том, что тогда происходило в лесу? В каком состоянии, по их словам, был Влад? Почему у следствия до сих пор нет ни одной версии пропажи юноши и ни одного подозреваемого? И действительно ли участникам той вечеринки и их родителям есть что скрывать?

Подробнее о расследовании таинственного исчезновения юноши — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".