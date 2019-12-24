На Бузову подали в суд из-за долгов по коммуналке

В СМИ попала информация о том, что на Ольгу Бузову подали в суд из-за долга по оплате услуг ЖКХ в сумме около 11 тысяч рублей за ее квартиру во Фрунзенском районе Петербурга.

Как пишет StarHit, управляющая компания неоднократно обращалась к хозяйке недвижимости погасить долг. Теперь, по некоторым данным, артистку разыскивают приставы, чтобы взыскать задолженность.

Однако мать телеведущей Ирина Бузова в комментарии изданию Nation News заявила, что о долгах дочери ей ничего не известно. По ее словам, если была бы задолженность, то ей позвонили бы лично.

Ольга Бузова в основном живет в Москве. Здесь она долгое время снимала жилье и лишь недавно стала владелицей роскошных апартаментов на западе Москвы.

В ноябре сообщалось, что Арбитражный суд столицы оштрафовал на сто тысяч рублей рестораны Бузовой за нелегальную продажу алкоголя.