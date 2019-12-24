Чемпионат России по футболу возобновится 23 февраля

Весенняя часть чемпионата России по футболу возобновится 23 февраля. В этот день пройдет перенесенный матч 18-го тура между "Сочи" и "Оренбургом".

Встреча должна была пройти 1 декабря, но была перенесена из-за массового заболевания игроков "Сочи" вирусной инфекцией. Матч пройдет в Сочи 23 февраля. Любопытно, но Владимир Федотов, который должен был руководить игрой "Оренбурга", занял место главного тренера сочинцев.

28 февраля начнется 20 тур российской премьер-лиги. Самарские "Крылья Советов" примут "Оренбург". Три встречи пройдут 29 февраля: ЦСКА — "Урал" (Екатеринбург), "Зенит" (Санкт-Петербург) — "Локомотив" (Москва), "Ахмат" (Грозный) — "Ростов". На 1 марта запланированы матчи "Тамбов" — "Рубин" (Казань), "Краснодар" — "Уфа", "Сочи" — "Арсенал" (Тула).