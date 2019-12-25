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25 декабря 201916:39

Кардашьян подарила дочери куртку Майкла Джексона за 4 миллиона

Instagram / Kim Kardashian West

Американская актриса, фотомодель Ким Кардашьян подарила своей шестилетней дочери велюровую куртку, которая принадлежала певцу Майклу Джексону. По словам матери, ребенок является большой поклонницей исполнителя.

Об уникальном и дорогостоящем подарке Кардашьян рассказала в Stories на своей странице в Instagram. По ее словам, вещь Майкла Джексона удалось приобрести на аукционе. Цену лота она не уточнила, но Daily Mail сообщает, что стоимость куртки составляет 65,6 тысячи долларов (около четырех миллионов рублей). Ким Кардашьян рассказала, что ее дочь Норт была очень впечатлена сюрпризом.

В велюровой куртке Майкл Джексон был замечен на дне рождения актрисы Элизабет Тейлор в 1997 году.

Ранее сообщалось о другой концертной куртке американского музыканта, которая надевалась им во время первого сольного тура. Эксклюзивная вещь ушла с молотка за 298 тысяч долларов.

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