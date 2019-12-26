В Москве прошел вечер памяти Доктора Лизы

В России вспоминают жертв авиакатастрофы над Черным морем. Три года назад при крушении Ту-154, который летел в Сирию, погибли артисты ансамбля имени Александрова, журналисты и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.

"Сегодня три года со дня трагедии, в которой погибла Елизавета Глинка и много людей, которые летели с ней в самолёте. И мы хотели каким-то образом сделать вечер памяти Лизы и этих людей", — сказала Татьяна Константинова, президент международной благотворительной организации и фонда "Справедливая помощь Доктора Лизы".

"Конечно, мы не хотели делать какой-то пышный, пафосный вечер. И мы подумали, что будет хорошо, если мы сделаем клип на хорошую, красивую песню; клип, в котором снимутся люди, которые продолжают дело Лизы — волонтеры, подопечные, которым мы помогаем, которым Лиза помогала", — отметила Татьяна Константинова.