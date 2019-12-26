Настоятель собора Парижской богоматери опасается обрушения лесов на свод здания

Париж рискует остаться без одного из своих главных символов — Нотр-Дама. Об этом заявил настоятель собора Парижской богоматери.

По его словам, сооружение вряд ли сумеют полностью восстановить после апрельского пожара. Высока вероятность того, что строительные леса, установленные еще до трагедии, упадут на свод.

Кроме того, еще неизвестно, сколько камня потребуется извлечь и заменить. По оценкам настоятеля собора, он сможет распахнуть свои двери для туристов не раньше, чем через три года, передает "Россия 24".

В апреле 2019 года пламя полностью уничтожило деревянную крышу и шпиль Нотр-Дама. На тушение пожара ушло около 14 часов.