Захарова: США минимизировали правовые рамки, которые сковывали их действия

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что США минимизируют те правовые рамки, которые сковывали их действия на международной арене. При этом имеется в виду не только выход Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Захарова призвала "смотреть шире" и напомнила, что США также вышли из ЮНЕСКО и из климатического соглашения, а также отказались от выполнения обязательств Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.

Даже такие сферы, как военно-политическая, становятся в наши дни "жертвой сиюминутной конъюнктуры", заявила Захарова в эфире передачи "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24". Ранее эта сфера стояла особняком, напомнила дипломат.