Запутанный импичмент: Трамп играет в гольф и прожигает деньги американцев

Тому, как завершает это десятилетие президент Трамп, не позавидуешь. Так, цена с его участием исчезла из культового фильма "Один дома" — ее вырезало канадское телевидение вроде как из-за того, что нужно было сократить хронометраж под рекламу.

Трампу импичмент объявлен, а он и в ус не дует. На рождественские каникулы сбежал подальше от холодного Вашингтона. Вот его кортеж во Флориде, президент едет в гольф-клуб.

Журналисты говорят, Трамп играет в гольф раза в три чаще, чем Обама. Деньги налогоплательщиков разлетаются по дорогим полям. Подсчитано: на недешевое хобби хозяин Белого дома спустил почти 120 миллионов долларов.

"Он прожег денег в 296 раз больше, чем годовое жалование, положенное президенту США, на игру в гольф", — возмущены американцы.

Во Флориде он и по клавишам нещадно бьет — твитов ежедневно — десятки. Те, кто внимательно читают ленту Трампа, заметили, как изменилась риторика президента. За время импичмента негативных слов все больше. Президент пытается объяснить: вместо того чтобы заниматься нормальной работой, он вынужден отбиваться от нападок недругов-демократов. Вот жалуется, как под гнетом придуманного импичмента ему трудно вести переговоры с иностранными коллегами.

А дальше строить международные отношения может быть еще сложнее. Слухи о том, что от президента Трампа "уходит" его госсекретарь Помпео, появились не сегодня. Но недавно, побывав в Канзасе, дипломаты якобы подтвердил, что уходит в сенаторы. Белый дом уже ищет замену.

Больше всего Трамп пишет об импичменте, который дежурно называет "охотой на ведьм", и просто наотмашь бьет каждой фразой по лидеру демократического большинства в Палате представителей Нэнси Пелоси.

"Какое право сумасшедшая Нэнси имеет на то, чтобы затягивать процесс в Сенате? Никакого! У нее никчемные доказательства, и она хочет сделать так, чтобы результат не стал для нее поражением. "Охота на ведьм" должна закончиться сейчас же процессом в Сенате", — считает Трамп.

Именно потому, что в Сенате на импичменте в одночасье могут поставить крест, дело туда до сих пор не передано. Демократическое большинство нижней палаты Конгресса боится предвзятого процесса не напрасно. Сенат под контролем однопартийцев Трампа, и республиканцы своих планов не скрывают.

"Все, что я делаю, происходит в полной координации с юристами Белого дома. Не будет никакой разницы между позицией президента и нашей позицией. Весь этот процесс, я надеюсь, завершится за очень короткое время и в тесном сотрудничестве с представителями президента", — сказал Митч Макконнел, лидер республиканского большинства в Конгрессе.

Такое откровение, само собой, заставило насторожиться демократов, но и некоторые республиканцы в шоке от услышанного.

"Для меня это означает, что мы должны сделать шаг назад, чтобы быть вместе защитой, и поэтому, услышав, что сказал лидер Макконнелл, я подумала, что это еще больше запутало процесс", — отметила сенатор Лиза Мурковски.

Что делать дальше, похоже, не знают и те, кто процесс затевал. Демократы, несмотря на рождественские каникулы, постоянно консультируются. Импичмент объявлен Палатой представителей, но своего слова не сказал Сенат, и все полномочия у Трампа остаются. А значит можно, и дальше нервировать недругов, поигрывая в гольф.